«Не думали о том, что спасаем Гогниева от отставки»

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги по футболу «Химки», кажется, обновляют все рекорды по количеству скандалов. Летом в течение полутора месяцев клуб сменил двух главных тренеров. Причем Сергея Юрана уволили несмотря на успешный старт, а его сменщик Николай Писарев быстро стал подвергаться публичной критике со стороны тогдашнего члена наблюдательного совета «Химок», депутата Госдумы Романа Терюшкова. В итоге к осени главным тренером команды стал Спартак Гогниев. При нем команда продолжила падение из верхней части турнирной таблицы в нижнюю.

Будучи импульсивным и ярким человеком, Гогниев усилил внимание публики к клубу. Его эмоциональное поведение на бровке, слухи о конфликтах с рядом опытных игроков своей команды только подогревали интерес к команде. А тут еще случилась история с приглашением священнослужителя на домашнюю арену «Химок»: он освятил раздевалку и поле, чтобы снять проклятие с команды, которая не выигрывала с момента отставки Юрана.

Ко всему прочему Гогниев получил дисквалификацию на три матча за конфликт с судьями в игре с московским «Динамо» (1:6). В пятницу, 4 ноября, немало зрителей следили не только за происходящим на поле, но и за поведением Спартака Артуровича на трибуне. В итоге команда сумела победить дома «Оренбург» (2:0), прервать 11-матчевую серию без побед в чемпионате и, возможно, спасла своего тренера от отставки. В интервью «Известиям» нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал ситуацию вокруг Гогниева и высказался о большинстве резонансных событий вокруг клуба в этом сезоне.

— С вашего голевого паса на Бутту Магомедова «Химки» забили второй мяч в ворота «Оренбурга»...

— Я в том эпизоде был в неудобном положении, спиной к воротам. Трудно было что-либо сделать. Увидел, что Магомедов просит мяч под удар. Я покатил ему — он забил.

— Как команда отреагировала на дисквалификацию Спартака Гогниева? Обстановка на поле отличалась из-за того, что его не было на бровке?

— Особо не отличалась. Спартак Артурович присутствовал рядом с нами во время недельного цикла, когда мы готовились к матчу. Руководил нами на всех тренировках, готовил команду к игре с «Оренбургом» так же, как и ко всем предыдущим. Отличие просто в том, что сейчас его не было в раздевалке с нами и на бровке. А так всю неделю он был с нами. И установку на матч давал в гостинице перед нашим выездом на стадион.

— С трибуны показалось, что «Химки» играли более осторожно, нежели в предыдущих матчах под руководством Гогниева, когда даже против топ-клубов вроде ЦСКА (1:2) и «Спартака» (0:5) вы старались прессинговать, контролировать мяч и действовать в атаку.

— Нет, я думаю, особо никаких отличий у нас не было. Просто в разных играх мы пробуем играть в разные схемы. С «Оренбургом» получилось выполнить всё, что было задумано.

— За два месяца работы Гогниева с «Химками» вы четыре раза вышли в стартовом составе в РПЛ — больше, чем за всю предыдущую карьеру. Для вас принципиально было помочь ему избежать отставки?

— Да мы не думаем о том, спасаем кого-то от отставки или нет. Просто выходим делать свою работу. Понятно, что долго не могли выиграть. Но не потому что не хотели. Просто что-то не складывалось, не везло. Не шла игра, а у соперников в предыдущих матчах залетало всё в наши ворота. Было 15 матчей без побед (с учетом игр чемпионата и Кубка России. — «Известия»). Но перед «Оренбургом» никто об этом не думал. Все выходили на поле заряженными на победу. Напряжение присутствовало, но никто на этом не зацикливался.

Теперь главное успешно отыграть с «Сочи» последний матч чемпионата перед зимней паузой. Для этого надо работать еще усерднее, чтобы улучшить свои позиции к перерыву, и уже на сборах планомерно готовиться ко второй части сезона.

— Ваш функции на поле с учетом стиля игры команд Спартака Гогниева как-то изменились?

— Не сказал бы. При Юране я чаще выходил играть центрального нападающего. Гогниев меня чаще ставит на фланг. Однако если посмотреть по матчу с «Оренбургом», то я играл больше в центре, мы с Руденко и Ломовицким моментами менялись позициями. Кто-то поднаелся — другой подстраховал. Это футбол, никаких проблем здесь нет. Можно и на фланге работать 5–10 минут.

— Внутри команды как-то обсуждалась ситуация вокруг Дениса Глушакова, которого Гогниев заменил по ходу первого тайма матча с «Динамо», тот не сел на скамейку, пошел сразу в раздевалку и уехал со стадиона еще до финального свистка?

— Нет, никаких разговоров не было. Как я понял, они с Гогниевым пообщались уже на следующий день после матча с «Динамо», друг друга поняли. И больше никаких недопониманий и конфликтов не было.

— На фанатской трибуне «Химок» был вывешен баннер в поддержку армии.

— Он там давно уже висит.

— Да. И «Химки» единственный из клубов РПЛ, который делает акции в поддержку СВО. Вы даже на матч с «Факелом» (0:0) вышли с флагом России и георгиевской лентой на клубных футболках. Как отнеслись к этому?

— Я вообще сторонник того, что футбол, как и весь спорт, должен оставаться вне политики. Но это решение руководства клуба. Как нам сделали форму, так мы и вышли играть. Никто же не скажет: «Я не надену эту майку!» А так какие-то комментарии давать... Думаю, спорт должен быть вне политики. Не вижу смысла комментировать.