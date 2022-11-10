Вашингтону приходится убеждать Киев сесть за стол переговоров, продолжая при этом оказывать Украине материальную поддержку, пишет The Federalist в четверг, 10 ноября.

«Вашингтон попал в ловушку <...> глупого решения дать Украине миллиарды долларов и современное оружие. Хвост теперь виляет собакой», — заявил автор статьи Сумантра Майтра.

Кроме того, он уточнил, что ранее никому в истории не удавалось сталкиваться с подобной идеологической ловушкой, в которой оказались США из-за ситуации на Украине.

Майтра заявил, что без американских денег «Украины не было бы как независимого государства».

По словам обозревателя, общая сумма расходов США на Украину составила около $66 млрд — крупнейший вклад иностранного государства в данный конфликт. Журналист добавил, что если бы не эта финансовая и военная помощь, то боевые действия уже давно бы завершились.

Вместе с тем накануне американский президент Джо Байден заверил, что США не будут втягиваться в конфликт на Украине и не спровоцируют начало третьей мировой войны.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США стремятся экономически обогатиться и «снять сливки» с продажи оружия Украине. По этой причине страна заинтересована в том, чтобы конфликт между Москвой и Киевом перешел в затяжную фазу.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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