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Посол Антонов заявил о планах США «снять сливки» с поставок оружия

Посол Антонов: США стремятся «снять сливки» за счет массовой продажи военной продукции
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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США стремятся экономически обогатиться и «снять сливки» с продажи оружия Украине. По этой причине страна заинтересована в том, чтобы конфликт между Москвой и Киевом перешел в затяжную фазу. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По мнению дипломата, США с маниакальным упорством стремятся довести стороны конфликта до истощения — как украинцев и россиян, так и рядовых американцев.

«Оснований для этого несколько, одно из них ― наличие экономической заинтересованности. Стремление «снять сливки» за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», ― отметил Антонов в интервью «РИА Новости».

Ранее, 7 ноября, Украина получила системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Aspide. Вооружение предоставили Норвегия, Испания и США.

Также аналитики журнала National Interest выразили мнение, что огромная военная поддержка Киеву обошлась Вашингтону уже в $18,5 млрд, что истощило американские запасы, например, противотанковых комплексов Javelin. В результате Тайвань, которому США тоже поставляют вооружение, может столкнуться с задержками в поставках. В случае обострения ситуации в Тайваньском проливе Вашингтону придется сделать сложный выбор с тем, кому он будет оказывать поддержку в большей степени.

Западные страны увеличили финансирование и отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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