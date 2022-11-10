Набиуллина заявила о возвращении оттока наличных в норму

Уровень оттока наличных из России вернулся в норму после всплеска в сентябре. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас был пик оттока наличных в феврале и потом сентябре-октябре. Но в целом отток наличных в сентябре-октябре был меньше, чем в феврале-марте. В сентябре, если не ошибаюсь, 500 млрд рублей, в октябре — около 100 млрд рублей. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными стали возвращаться в сезонную норму», — сказала она в ходе форума Finopolis-2021/2022.

Ранее в этот день сообщалось, что по итогам сентября 2022 года объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 трлн рублей. Это стало рекордом с 2015 года — начала ведения этой статистики. Отмечается, что за год показатель вырос на 1 трлн рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления мобилизации он увеличился на 694 млрд.

До этого, 10 октября, сообщалось, что россияне сняли более 750 млрд рублей с начала частичной мобилизации, в том числе 132,1 млрд рублей на второй день после ее объявления. Еще один пик снятий пришелся на 30 сентября, когда из банков изъяли 144,8 млрд рублей.

6 октября стало известно, что россияне вдвое чаще стали пытаться незаконно вывезти деньги за рубеж с момента объявления частичной мобилизации. С 20 по 30 сентября этого года выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных денег через границу, что на 93% больше, чем за тот же период 2021-го.

Ранее, 28 сентября, заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что отказ от банковского вклада в пользу обналичивания сбережений несет за собой риски, которые берет на себя клиент. Он пояснил, что накопления будут обесцениваться из-за инфляции, а компенсировать такие потери без процентных вкладов — тяжело.