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Число попыток незаконно вывезти деньги из страны выросли на 93%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне вдвое чаще пытались незаконно вывезти деньги за рубеж с момента объявления частичной мобилизации, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые есть у «Известий».

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Так, с 20 по 30 сентября этого года выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных денег через границу, что на 93% больше, чем за тот же период 2021-го. Речь идет о случаях недекларирования либо недостоверного указания россиянами сумм перевозимых денег, а также о нарушении запрета о вывозе из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. Под последнее подпало почти каждое второе нарушение (213), выявленное за указанный период, отметили в пресс-службе таможни.

По результатам выявленных за последние десять дней сентября нарушений возбуждено 549 административных дел, а также 11 уголовных, сообщили в службе. При этом общая сумма нелегально перевозимых денег в рамках всех этих дел в рублевом эквиваленте достигла 160,5 млн рублей, что на 63% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В ФТС связывают рост числа нарушений с увеличением пассажиропотока, а также невозможностью осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера.

По данным службы, основной перемещаемой валютой по выявленным в конце сентября нарушениям стал российский рубль: на него приходится более 50% дел. Далее по популярности — евро и доллары США. Отмечается, что чаще всего денежные средства вывозились в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

Фиксируемые нарушения — результат низкой финансовой грамотности граждан и отсутствия знаний о безопасных способах перевода средств, считают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ход наличностью: попытки незаконно вывезти деньги из страны выросли вдвое»

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