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Объем наличных на руках у граждан и бизнеса достиг рекорда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам сентября 2022 года объем наличных денег на руках у населения, бизнеса и ИП достиг 14,2 трлн рублей. Это стало рекордом с 2015 года — начала ведения этой статистики, следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия».

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Отмечается, что за год показатель вырос на 1 трлн рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления мобилизации он увеличился на 694 млрд. Рост объема наличных денег связан с повышением нестабильности на фоне введения антироссийских санкций и изменений в экономике, сообщил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Кроме того, ставки по сберегательным продуктам в рублях снижаются, а в валюте фактически становятся отрицательными за счет комиссий, поэтому россияне снимают средства, откладывают на среднесрочные потребности, а со временем начинают тратить.

Объем наличных вне банковской системы по итогам сентября оказался даже выше, чем в марте, так как уровень неопределенности не уменьшился, при этом граждане не хотят зависеть от банков и держать деньги на вкладах, отметил Олег Скворцов. Для выезда из страны также требуются наличные.

Другая причина роста объема «живых» денег — недоверие к банковской системе и опасения, что какие-то услуги могут оказаться недоступны, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Также граждане могут снимать со вкладов рублевую наличность, чтобы в дальнейшем обменять на валюту и хранить на депозите в иностранном банке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выдающаяся наличность: объем денег на руках у граждан и бизнеса достиг рекорда

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