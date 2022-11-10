Умер актер Андрей Стоянов

Российский актер Андрей Стоянов скончался в возрасте 48 лет. По данным «Известий», мужчина умер 10 ноября в своей квартире в Москве на улице Вавилова.

По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки неизвестными веществами. Стоянову вызвали «скорую», однако прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Актер снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Кодекс чести», «Час Волкова», «Глухарь 2».

Стоянов является экс-супругом порнозвезды Елены Берковой.