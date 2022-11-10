В бундестаге усомнились в надежности газоснабжения ФРГ зимой
Германия не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища. Об этом 10 ноября заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.
«Федеральное правительство не может дать ответы на депутатские запросы и уточнить, насколько высока доля [в хранилищах], предназначенная только для Германии. Часть объемов предназначается для поставок за границу», — отметил Котре в разговоре с ТАСС.
Он назвал заявления правительства ФРГ о заполненных хранилищах дымовой завесой. По словам депутата, при холодной зиме запасов хватит только на месяц, а замена российского газа обойдется в разы дороже. При этом рост стоимости энергоресурсов приведет к сокращению благосостояния населения.
«ФРГ делает из России козла отпущения, чтобы отвлечь от своих ошибок», — добавил Котре.
Несколько дней назад Федеральное сетевое агентство сообщило, что подземные газовые хранилища в ФРГ в общей сложности заполнены на 99,54%.
В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что страна рассчитывает сократить потребление газа на 20%, добавив, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.
Страны Запада, в том числе Германия, решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.
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