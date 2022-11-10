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В бундестаге усомнились в надежности газоснабжения ФРГ зимой

Депутат бундестага Котре заявил, что сомневается в надежности газоснабжения Германии зимой
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Германия не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища. Об этом 10 ноября заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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«Федеральное правительство не может дать ответы на депутатские запросы и уточнить, насколько высока доля [в хранилищах], предназначенная только для Германии. Часть объемов предназначается для поставок за границу», — отметил Котре в разговоре с ТАСС.

Он назвал заявления правительства ФРГ о заполненных хранилищах дымовой завесой. По словам депутата, при холодной зиме запасов хватит только на месяц, а замена российского газа обойдется в разы дороже. При этом рост стоимости энергоресурсов приведет к сокращению благосостояния населения.

«ФРГ делает из России козла отпущения, чтобы отвлечь от своих ошибок», — добавил Котре.

Несколько дней назад Федеральное сетевое агентство сообщило, что подземные газовые хранилища в ФРГ в общей сложности заполнены на 99,54%.

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что страна рассчитывает сократить потребление газа на 20%, добавив, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Страны Запада, в том числе Германия, решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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