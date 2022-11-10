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Польский депутат раскритиковал немецкий бизнес за торговлю с Россией

TVP: польский депутат Плажиньский раскритиковал немецкий бизнес за торговлю с Россией
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский раскритиковал немецких предпринимателей за поддержание дел с Россией. Об этом 8 ноября сообщил портал TVP Info.

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«Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом. Германия поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но она не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия», — сказал он.

Депутат добавил, что немецкая компания BASF Societas Europaea, «БАСФ», которая является крупным химическим концерном, «во время Второй мировой войны получила огромные доходы от рабского труда».

Совсем недавно BASF присоединился к консорциуму, строящему «Северный поток», сказал политик. Он заявил также, что BASF продает россиянам компонент для авиационного топлива, которое используется в боевых действиях на Украине.

Ранее, 3 ноября, корреспондент немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл заявил о разладе ФРГ со странами ЕС из-за Украины. Он отметил, что отказ Берлина разрешить поставку основных боевых танков Leopard вызвал раздражение у союзников. Министр по европейским делам Польши Конрад Шиманский осудил объем военной помощи Германии Украине, указав, что «нерешительность некоторых государств представляет угрозу безопасности», добавил автор статьи.

До этого, 20 октября, президент Франции Эммануэль Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолируют его от ЕС.

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