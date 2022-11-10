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«Известия» пообщались с номинантами просветительской премии «Знание»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Номинанты просветительской премии «Знание» представили членам почетного жюри свои проекты. Всего эксперты отобрали 76 проектов. Участники в этом году защитили свои инициативы в 13 номинациях, среди которых «Экономика и бизнес», «Наука и технология», «История», «Культура и искусство» и другие. «Известия» побывали на защите, прошедшей 9 ноября.

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В почетное жюри вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, актеры Владимир Машков, Константин Хабенский и многие другие авторитетные деятели из различных сфер, а также зампред администрации президента Сергей Кириенко.

«Подобное мероприятие я бы назвал собеседованием не знаю как вам, но мне слово «питчинг» не очень нравится. Это очень хорошая практика. Вы видите, какие люди с горящими глазами принимают участие в этом конкурсе», — сказал Песков.

Жюри оценивало социальную значимость, масштаб и географию просветительской деятельности, уникальность проектов.

В беседе с «Известиями» 53-летний учитель признался, что шел к написанию своей книги «Математика с Петром Земсковым» всю жизнь. Он отметил, что фокусы и математика ,которые сначала были его детскими увлечениями, переросли в профессию.

«Известия» также пообщались и с номинантом в категории «Наука и технологии». Владислав Миронов работает специальным корреспондентом «Роскосмос Медиа». Он рассказал, что нет ничего, что, по его мнению, могло сравниться со стартом ракеты.

Одним из участников номинации «Лучший просветительский фильм» стал телеканал РЕН ТВ с фильмом «Донбасс: возрождение». Работа над лентой началась после освобождения Мариуполя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Несите знание тем, у кого такие же горящие глаза»

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