Вакцину против новых штаммов «Омикрона» подготовили к испытаниям

Центр им. Н.Ф. Гамалеи завершил разработку специализированной вакцины против вариантов штамма «Омикрон» ВА.4 и ВА.5, сообщил «Известиям» директор научной организации Александр Гинцбург.

Препарат создан на основе «Спутника V», только с обновленным набором антигенов для борьбы с более поздними подвидами коронавируса. Вакцина готова к испытаниям, но ее выход на рынок откладывается из-за процедуры регистрации, уточнил Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас каждый новый антигенный состав существующей вакцины, оптимизированный против последних штаммов, рассматривают как новый препарат, который требует длительного тестирования. При таком подходе получить актуальное на данный момент средство против COVID-19 невозможно, так как к моменту регистрации успевают появиться новые варианты коронавируса, сказал ученый.

«В Белом доме лежит проект постановления правительства о порядке замены антигенного состава действующей вакцины против COVID-19 на новый. Сколько еще он будет лежать до подписания, неизвестно. Наверное, пока новый вариант коронавируса не появится и та вакцина, которую мы сделали полгода тому назад, не перестанет быть актуальной и надо будет делать новую», — сказал Александр Гинцбург.

По его словам, то, что необходимо оперативно менять антигенный состав вакцин, медики поняли еще в случае с гриппом. Каждый год ВОЗ определяет его для прививок против этой болезни. И каждая страна, которая входит в организацию, на основе полученных рекомендаций выпускает собственную вакцину.

«Я предложил нашему Минздраву сделать то же самое для коронавирусной инфекции один к одному, только вместо гриппа прописать COVID-19. Решили это сделать постановлением правительства. Но до сих пор итога нет. А пока его не будет, я не могу легализовать ту вакцину, которую мы сделали», — пояснил ученый.

Как сообщил «Известиям» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, проект документа уже прошел этап общественного обсуждения и сейчас направлен на повторное межведомственное согласование.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вот укол: вакцина против новых линий «Омикрона» готова к испытаниям