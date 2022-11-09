Генсек НАТО признал отсутствие единства в альянсе по поддержке Украины

Подавляющее большинство стран НАТО намерено поддерживать Украину, хотя есть государства, имеющие отличное мнение. Об этом 9 ноября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга во время поездки в Великобританию.

Он напомнил, что отличающиеся мнения — нормальная ситуация в демократическом обществе.

«Конечно, всегда есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение, это нормальная ситуация в демократических обществах, но подавляющее большинство посылает четкий сигнал о том, что мы будем продолжать поддерживать Украину», — так он ответил на вопрос, не опасается ли он «усталости» Запада от украинского конфликта.

Столтенберг добавил, что союзники по НАТО оказывают Киеву беспрецедентную помощь.

«Если смотреть на общественное мнение, то согласно политическому посланию от стран НАТО мы продолжим оказание поддержки так долго, как потребуется», — добавил он.

8 ноября Столтенберг подчеркнул, что если Украина согласится на прекращение огня на условиях, которые предлагает российская сторона, то это будет означать то, что сила помогает достигать политических целей.

Он в очередной раз заверил, что НАТО не является стороной конфликта в рамках противостояния на территории Украины.

6 ноября The Wall Street Journal написала, что в западных странах в частном порядке обсуждаются условия возможного мирного соглашения между Россией и Украиной.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости послать сигнал Киеву из Вашингтона. Он отметил, что украинский конфликт могут быстро решить путем дипломатии те, кто реализует политику в США.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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