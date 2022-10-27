Путин заявил о необходимости послать сигнал Киеву из Вашингтона

Украинский конфликт могут быстро решить путем дипломатии те, кто реализует политику в Вашингтоне, стоит им только послать сигнал. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем», — сказал Путин.

Ранее в этот день Путин призвал жителей Запада не верить негативу о России. Он отметил, что РФ никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств. Также Путин добавил, что Москва будет делать всё ради укрепления отношений.

Кроме того, российский лидер указал, что не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине. Как он подчеркнул, начать специальную военную операцию было необходимо, так как Киев не прекращал обстрелы Донбасса. Ждать в таких условиях было нельзя, добавил Путин.

Между тем Путин отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — разжигание на Украине. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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