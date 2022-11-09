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Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Объединение БРИКС привлекает всё больше развивающихся стран, в то время как США испытывают трудности в продвижении своей глобальной повестки. Об этом 9 ноября сообщил американский журнал Newsweek.

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

«Хотя БРИКС не является формальным альянсом, а между членами существуют значительные геополитические разногласия, их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок демонстрирует растущую привлекательность за рубежом», — написал автор материала Том О'Коннор.

Он отметил, что в июне заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина, а уже через месяц участием в блоке заинтересовались Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Особое внимание журналист обратил на интерес к БРИКС со стороны Алжира. Он отметил, что Евросоюз рассматривает эту страну в качестве альтернативного источника энергоресурсов, в то время как она укрепляет связи с Москвой.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что участием в БРИКС интересуются как минимум 12 государств. По его словам, сначала страны — участники БРИКС согласуют критерии и принципы рассмотрения обращений о вступлении, после чего можно будет говорить и о том, когда конкретно начнется расширение группы.

Ранее, 7 ноября, Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС.

В июле проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова объяснила, почему возник повышенный интерес к вступлению новых стран в БРИКС. Она считает, что БРИКС в отличие от «семерки» (G7) имеет позитивную повестку, не направленную против третьей стороны.

В июне на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

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