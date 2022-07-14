Эксперт объяснила возросший интерес стран к вступлению в БРИКС

Проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова в четверг, 14 июля, в беседе с «Известиями» объяснила, почему возник повышенный интерес к вступлению новых стран в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

«Если мы говорим о том, кто куда просится, дискуссии об этом идут довольно давно. И в том числе перечисленные страны в той или иной степени в разные время заявляли о повышенном интересе к БРИКС. Но на сегодняшний день ключевым является то, что БРИКС, в отличие от той же самой «семерки» (G7), имеет позитивную повестку, не направленную против третьей стороны. Внутри БРИКС нет государств, которые пытаются что-то блокировать или кого-то остракировать в рамках объединения», — отметила она.

Как напомнила эксперт, на саммите лидеров БРИКС, который прошел в Пекине в онлайн-формате с 23 по 24 июня, наблюдался откровенный содержательный диалог между этими странами, нацеленный на решение проблем, а не желание кого-то наказать, исключить, кому-то сделать плохо и тем самым ухудшить и без того нестабильную и сложную международную ситуацию.

«Это обуславливает более высокую роль и притягательность БРИКС», — заключила Панова.

Накануне стало известно, что организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может дополнить свой состав еще пятью государствами. Помимо Аргентины и Ирана, о планах которых на вступление уже было известно, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд подтвердила «Известиям» соответствующую информацию. Она отметила, что этот вопрос поднимался в рамках саммита организации, который состоялся в конце июня в Пекине. Расширение она назвала хорошим шагом, который позволит усилить влияние БРИКС во всем мире.

Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что несмотря на всю важность БРИКС, это объединение не станет альтернативой G20, так как это разные механизмы.