Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина

Вместо российского президента Владимира Путина на саммит G20 поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом в среду, 9 ноября, заявило агентство Bloomberg.

«Владимир Путин не будет присутствовать на саммите «большой двадцатки» на следующей неделе, поскольку Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности. <...> Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина», — утверждает агентство, ссылаясь на анонимный источник.

В материале отмечается, что такое решение якобы принято в связи с тем, что позволит избежать потенциальной конфронтации российского лидера с главами других государств, в том числе с президентом США Джо Байденом. Помимо этого, со слов собеседника агентства, Кремль пошел на такой шаг также из-за опасений, что западные лидеры будут сторониться Путина.

В Кремле эту информацию не комментировали.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об участии Путина в саммите G20, заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в мероприятии, решение будет принято на днях.

В марте Байден заявил, что Россию следует исключить из G20 из-за конфликта на Украине. Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, отказался отозвать приглашение Путину, отметив, что его страна, председательствующая в G20, стремится сохранять нейтральную позицию.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что Путин получил приглашение на саммит. Также на него приглашен украинский лидер Владимир Зеленский.