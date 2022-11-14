Едет ИИ едет: в РФ изобрели альтернативную GPS-навигацию

В России изобретена технология, позволяющая беспилотному автотранспорту ориентироваться в пространстве даже при отсутствии сигнала GPS или ГЛОНАСС. Технология пока тестируется в индустриальной логистике, рассказали «Известиям» в АНО «Платформа НТИ». Разработчики отмечают: система, используя искусственный интеллект, позволяет машине «рассматривать» окружающие здания и предметы, а затем «запоминать» маршрут и проходить его без помощи водителя. Такие технологии нужны не только для перевозок внутри предприятий или складов — они помогут простым автомобилистам в ситуациях, если сигнал спутниковых систем (например, GPS) будет заблокирован, считают эксперты. Как работает навигация и какой для ее применения должна быть дорожная инфраструктура — в материале «Известий».

Нечеловеческий взгляд

Российская компания Droneshub разработала визуальную систему навигации для беспилотного наземного транспорта, не требующую использования для прокладки маршрута GPS/ГЛОНАСС и мобильной связи. Об этом «Известиям» рассказали в АНО «Платформа НТИ», которая консультирует и оказывает маркетинговую и коммуникационную поддержку проекту. Пока система тестируется на беспилотных промышленных транспортерах, перемещающихся по территории предприятий, но в перспективе возможно ее использование на самых разных транспортных средствах. В том числе на автомобилях, когда это позволит российская законодательная и нормативная база, подчеркнули в АНО.

Система позволяет транспорту ориентироваться с помощью искусственного интеллекта и установленных на борту видеокамер, объяснил «Известиям» основатель и гендиректор Droneshub Максим Томских. Машина или беспилотный ровер проезжают по определенному маршруту, искусственный интеллект распознает и классифицирует окружающие объекты — здания и их элементы, ограждения, дорожное полотно и прочее.

— После обучения и обработки видео с камер, распознавания и классификации объектов, построения карты местности транспортное средство готово к дальнейшей работе без необходимости использования GPS, — говорит руководитель Droneshub. Также система визуальной навигации может распознавать людей или номерные знаки на автомобилях, определять посторонние предметы, позволяет осуществлять следование за определенной машиной или человеком, — перечисляет он.

Тормозит и показывает Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Cистема может быть установлена на автомобили, перемещающиеся в пределах закрытых территорий, — например, предприятия, турбазы, складской площадки, строительного объекта, поясняют в Droneshub.

Системы визуальной навигации уже применяются для управления промышленным и складским транспортом, а также некоторыми беспилотными воздушными судами, рассказывает директор АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков.

— Такие системы могут стать крайне важным дополнительным инструментом навигации. Они позволят автомобилям и другому транспорту ориентироваться в плотной городской застройке, где теряется сигнал со спутников GPS и ГЛОНАСС. Они могут помочь и в случае, если возникают радиопомехи, препятствующие работе навигационных спутниковых систем, — считает эксперт.

В перспективе визуальные данные, полученные с одного автомобиля, можно будет подгружать в десятки и сотни тысяч других, — такая навигация станет всеобъемлющей, не исключает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он допускает, что в будущем продажа «интеллектуальных» данных для таких систем ориентации станет отдельным бизнесом — например, как ранее в ходу были специальные карты для автонавигаторов. Такие системы могут оказаться неоценимыми в случае блокировки GPS или проблем с ГЛОНАСС, добавляет он.

— Но беспилотному транспорту с визуальной ориентацией необходима подготовленная дорожная инфраструктура: стоящие на местах знаки, различимая разметка и тому подобное. В противном случае передвигаться беспилотным транспортным средствам будет затруднительно, — предупреждает эксперт.

«Известия» направили запрос в Минтранс.

Беспилотники в тумане

По оценке J’son & Partners Consulting, к 2035-му в мире будет продаваться до 30,4 млн беспилотных автомобилей в год, объем их реализации составит $364,8 млрд. К этому времени половину всех новых машин в мире оснастят системами автопилотирования разной степени независимости от водителя, подсчитали в компании. Но сколько таких авто окажется на российских дорогах и когда это произойдет, участники рынка сказать затрудняются — пока запустить их не позволяет законодательство.

Не урегулированы требования к сертификации таких транспортных средств, не установлен порядок страхования ответственности за причиняемый ими вред, привлечения к административной, уголовной и гражданской ответственности, если будет нанесен вред имуществу, жизни и здоровью граждан, перечисляет замруководителя юридического департамента Amulex.ru Александр Кожевников.

Тормозит и показывает Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Также не определен порядок, форма и возможные способы заключения договоров по аренде и фрахтованию транспортных средств, не установлены требования к ним в части их безопасности, а также система ведения отчетной документации при оказании услуг по перевозке пассажиров или грузов. Иными словами, сейчас возможности использования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования вне экспериментов и разработок законодательной базы нет, — констатирует эксперт.

Любые интересные результаты разработок в области визуальной навигации для автономного транспорта можно только приветствовать, отмечает ведущий разработчик Cognitive Pilot Геннадий Савицкий.

— Эти системы позволяют транспортным средствам передвигаться в беспилотном режиме, когда не требуется высокая точность проведения операций, например, движение на закрытых или ограниченных территориях, складах, карьерах, — отмечает эксперт.

По его словам, технологии визуальной навигации ориентируются по заранее записанным изображениям и маркерам и в случае изменения положения зафиксированных ранее предметов или появления новых участников движения риски инцидентов резко возрастают.