CNN сообщил о «кричащем на всех» из-за итогов выборов в США Трампе

Экс-президент США Дональд Трамп «кричит» на всех из-за результатов промежуточных выборов в американский конгресс. Об этом 9 ноября корреспондент CNN Джим Акоста.

«Трамп очень зол и кричит на всех после разочаровывающих результатов республиканцев на промежуточных выборах. На данный момент Трамп вряд ли отложит запланированное объявление о выдвижении на пост президента, потому что это, по словам советника [бывшего президента], было бы слишком унизительно», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

В то же время сам бывший американский лидер в публикации в своей соцсети Truth Social назвал прошедший вечер прекрасным и заявил об отличной работе некоторых кандидатов.

Ранее в этот день Трамп уличил американские СМИ в необъективной подаче итогов выборов в конгресс. Он отметил, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами» делают всё возможное, чтобы преуменьшить успех республиканцев.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Граждане переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената, идет подсчет голосов.

Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Согласно предварительным данным, Республиканская партия США получает контроль над палатой представителей, в то время как ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

За день до этого Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».