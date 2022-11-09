Трамп обвинил СМИ в попытке преуменьшить успех республиканцев на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп уличил американские СМИ в необъективной подаче итогов выборов в конгресс. Об этом он заявил 9 ноября в своей соцсети Truth Social.

«174 победы и девять поражений, замечательный вечер, а фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это. Отличная работа некоторых действительно фантастических кандидатов!» — написал он.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

По данным на 9 ноября 11:00 мск, Республиканская партия предварительно получает 220 из 435 мест на выборах в палату представителей. Демократической партии достается 216 кресел.

На выборах в сенат демократы набирают 48 мандатов, а республиканцы — 47. Борьба еще за пять кресел продолжается.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

Днем ранее Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».