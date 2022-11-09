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Невролог рассказала о сходстве депрессии и деменции

Невролог Аникина: при депрессии может возникать псевдодеменция
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Фото: Global Look Press/Photothek/Ute Grabowsky
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При некоторых психиатрических заболеваниях, в том числе депрессии, может возникать состояние, похожее на деменцию. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

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Как пояснила специалист, иногда возникают так называемые псевдодеменции или обратимые деменции, характеризующиеся снижением когнитивных функций. При этом если вылечить основное заболевание, пациент может вернуться в прежнее состояние.

«К псевдодеменциям относятся деменции при психиатрических заболеваниях, при депрессии тоже возникает такое снижение, которое может имитировать. Это когда эмоции перехлестывают интеллектуальную составляющую», — уточнила Аникина.

По ее словам, симптомы деменции также могут наблюдаться при нормотензивной гидроцефалии — накоплении жидкости в желудочках мозга. В этом случае лечение также может помочь вернуть прежнее состояние пациента, если изменения не были очень длительными.

«Важно замечать, что с вашими родственниками что-то не так, и не играть в адвоката дьявола. Это, например, когда приходит пара, муж болеет, а жена рядом с ним говорит, что он просто не выспался или что он просто неразговорчивый. Не ищите оправданий, давайте доктор посмотрит всё, а потом сам вам скажет», — подчеркнула невролог.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

17 октября терапевт Алексей Хухрев предупредил, что агрессия, нарушение памяти и снижение когнитивных способностей могут быть первыми признаками деменции. По словам врача, при деменции пациентам начинает казаться, что люди о них негативно отзываются. Он уточнил, что чаще всего деменция развивается у пациентов старше 70 лет и у людей, перенесших инсульт.

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