Врач перечислил первые признаки деменции

Агрессия, нарушение памяти и снижение когнитивных способностей могут быть первыми признаками деменции. Об этом 17 октября сообщил терапевт Алексей Хухрев.

Он также рассказал, что при деменции пациентам начинает казаться, что люди о них негативно отзываются.

Кроме того, по его словам, нарушение памяти — еще один из признаков деменции: люди забывают о событиях предыдущего дня, но помнят о том, что было 20 лет назад. Также снижаются когнитивные способности.

«Есть классический тест на деменцию. Мы просим человека нарисовать часы и указать на них время — без десяти два. Для многих людей это реальная проблема. Они понимают, что это часы, но не могут просто взять и произвольно нарисовать на них время», — заявил врач в беседе с «Москвой 24»

Терапевт уточнил, что чаще всего деменция развивается у пациентов старше 70 лет и у людей, перенесших инсульт, пишет «Газета.Ru».

В сентябре сообщалось, что необъяснимая тревога у людей старше 60 лет может быть ранним симптомом развития болезни Альцгеймера.