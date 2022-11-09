Захарова после выборов в конгресс заявила о расколе в США

Промежуточные выборы в конгресс США показали, что страна серьезно расколота, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными. Об этом 9 ноября заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», — сказала высокопоставленный дипломат.

По словам Захаровой, в США сохранилась архаичная избирательная система. Она не гарантирует легитимности электорального процесса. В итоге избиратели не доверяют результатам выборов, учитывая опыт президентских выборов 2020 года.

«Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью — еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», — заключила дипломат.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Граждане переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената, подсчет голосов продолжается.

По предварительным итогам, республиканцы выиграли состоявшиеся выборы.

По мнению экспертов, отношения России и США не изменятся в случае победы республиканцев. В частности, по словам председателя совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и в целом в мире.

8 ноября американский лидер Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.