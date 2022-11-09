Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на отсутствие контактов МИД России с Вашингтоном
Мир
МИД РФ назвал решение Болгарии о военной помощи Киеву недружественным выпадом
Экономика
Росавиация поддержала запрет на регистрацию самолетов за рубежом
Общество
Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА
Общество
Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря
Мир
Госдеп США усилил работу по возвращению осужденных в РФ американцев
Общество
Минздрав Херсонской области выясняет информацию о гибели Стремоусова
Общество
Аксенов назвал трагедией гибель замглавы Херсонской области Стремоусова
Мир
Макрон сообщил о завершении 8-летней операции «Бархан» в Сахеле
Авто
Isuzu задумала уйти из России
Происшествия
В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»
Мир
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Сюжет:

Захарова после выборов в конгресс заявила о расколе в США

Захарова: промежуточные выборы в конгресс США показали раскол страны
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промежуточные выборы в конгресс США показали, что страна серьезно расколота, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными. Об этом 9 ноября заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», — сказала высокопоставленный дипломат.

По словам Захаровой, в США сохранилась архаичная избирательная система. Она не гарантирует легитимности электорального процесса. В итоге избиратели не доверяют результатам выборов, учитывая опыт президентских выборов 2020 года.

Двигатель конгресса: как в США прошел день выборов
С чем столкнулись американские избиратели и каковы шансы республиканцев на победу

«Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью — еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», — заключила дипломат.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Граждане переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената, подсчет голосов продолжается.

По предварительным итогам, республиканцы выиграли состоявшиеся выборы.

По мнению экспертов, отношения России и США не изменятся в случае победы республиканцев. В частности, по словам председателя совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и в целом в мире.

8 ноября американский лидер Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022