Метод перецепки используют на мосту между Благовещенском и Хэйхэ

На пограничном мостовом переходе через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ (КНР) начали применять метод перецепки. Таким образом, водители на протяжении всего маршрута не покидают своих машин. Это делается для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светланы Поповой, которые приводит ИА PriamurMedia, в рамках межправительственных договоренностей в функционал моста добавили новый порядок осуществления грузоперевозок по схеме перецепки в пункте пропуска на территории Китая. Таким образом удалось обеспечить стабильное функционирование перехода, несмотря на ограничения по коронавирусу на китайской стороне.

Амурская служба новостей уточняет, что предварительно за сутки до въезда на территорию КНР российские компании должны направить в адрес китайской пограничной службы информацию от регистрации. По требованию таможенного управления КНР в день въезда необходимо задекларировать карту состояния здоровья. А за день до въезда в адрес агентирующей компании направляется копия паспорта водителя для прохождения процедур таможенного досмотра в день поездки.

Также по требованию китайской стороны российские перевозчики, которые въезжают в пункт пропуска Хэйхэ, должны передвигаться по территории в сопровождении спецавтомобиля по установленному маршруту.

Расцепку и сцепку осуществляют китайские сотрудники в специальной зоне на пункте пропуска.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй не исключил рекордный объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году. Он отметил устойчивость союза перед пандемией коронавирусной инфекции и глобальным экономическим спадом. Ханьхуэй представил данные китайской таможни, согласно которым с января по июль 2022 года товарооборот между странами увеличился на 29% и достиг $97,71 млрд.