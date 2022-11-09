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Валуев поделился ожиданиями от боя Минеева с Родригесом

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев 9 ноября поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом ММА, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом.

Валуев считает, что Минееву нужно выиграть бой с Родригесом, поскольку впереди ему предстоит матч-реванш с бойцом Магомедом Исмаиловым.

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«Наверное, все-таки Минеев должен одержать победу. Посмотрим, как с выносливостью у Родригеса. В принципе, хорошо. Не то, что у Исмаилова», — сказал он.

Боксер также предположил, что схватка между бойцами может уйти в долгие раунды.

Ранее, 6 ноября, боец и комментатор Григорий Дрозд назвал Минеева фаворитом в бою с Родригесом. При этом он признался, что как-то комментировал бой с участием бразильца, где тот показал себя в очень хорошем свете. По его словам, Родригес очень физически сильный, крепкий и стойкий.

3 ноября российский боксер Александр Поветкин заявил, что у Минеева есть всё есть для победы, так как он сильный и разнообразный боец.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев 2 ноября заявил, что Родригес станет серьезной угрозой для Минеева. Он предположил, что бой будет бескомпромиссным.

Сам же Минеев для подготовки к бою изучает видеозапись последнего поединка Родригеса, в котором тот победил его приятеля, российского бойца Гаджи Наврузова. По его словам, Родригес — очень агрессивный боец, который наносит много ударов. Бразилец в свою очередь назвал россиянина самым сложным соперником в карьере.

Бой чемпиона AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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