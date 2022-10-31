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Минеев и Родригес изучают тактику друг друга в ходе подготовки к бою

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» до мельчайших деталей изучают тактику своих соперников, чтобы выйти из боя победителем. Российский кикбоксер и боец ММА Владимир Минеев, который готовится к сражению с бразильцем Фернандо Родригесом, тренируется в спортзале Мариуполя, и после поединка планирует отправиться в зону спецоперации РФ по защите Донбасса, узнал 31 октября корреспондент «Известий».

«Готовиться к бою с Родригесом буду в Мариуполе, где мы восстановили спортзал»
Боец MMA Владимир Минеев — о своем ближайшем поединке и решении подписать контракт для участия в СВО

Минеев в Мариуполе уже второй раз. Пока строители, инженеры восстанавливают город, чемпион делает всё, чтобы возродить спортивную жизнь в регионе. На мастер-класс известного спортсмена дети приехали из всех пригородов. Минеев занимается с детьми, пережившими ужасы военного конфликта с Украиной, в перерывах между собственными тренировками на стадионе, крыша которого прошита снарядами.

Сражение с Фернандесом состоится через две недели в Москве. Для подготовки к нему Минеев изучает видеозапись последнего боя соперника, в котором тот победил его приятеля, российского бойца Гаджи Наврузова

«Он очень агрессивный в бою, он «летает», очень много бьет ударов, и непонятно, откуда у него «каркухи» вылетают. Очень опытный парень. Много прошел сражений, дрался много в Бразилии. Он бесстрашно воспринимает предложения, которые ему приходят», — рассказал Минеев о своих впечатлениях.

В свою очередь, Родригес также отметил отличную форму российского оппонента. Спортсмен заранее прилетел в Москву, чтобы пройти акклиматизацию и выйти на бой в идеальной форме.

«Минеев крутой боец. Он великий боец в России. С ним будет тяжело. Но он не самый сложный боец в моей карьере. Я верю в свою защиту и силу», — прокомментировал бразилец.

26 октября 32-летний Минеев сообщил «Известиям», что он уехал в Мариуполь со своей командой спарринг-партнеров, где проведет заключительный этап подготовки к схватке с бразильцем Родригесом.

Также Минеев отметил, что после боя с Родригесом приостановит карьеру, поступит на контрактную службу и отправится в зону проведения специальной военной операции на Украине. В начале СВО погиб его младший брат Петр, служивший по контракту в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Ульяновске.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».

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