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Боец ММА Минеев рассказал о подготовке к бою с бразильцем Родригесом

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Российский кикбоксер и боец MMA Владимир Минеев отправился в Мариуполь, где проведет заключительный этап подготовки к схватке с бразильцем Фернандо Родригесом. Бой состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Как сообщил «Известиям» сам 32-летний спортсмен, он уехал в Мариуполь со своей командой спарринг-партнеров.

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Место для тренировок находится в районе Солнечный, который сильно пострадал во время боев за город. Восстановлением нескольких кварталов там сейчас занимается правительство Ульяновской области, в которой проживает Минеев.

«База наших строителей сейчас располагается в бывшем спортивном клубе. Я еще летом попросил, чтобы ему уделили отдельное внимание. К счастью, он не был сильно разрушен. Нужно было просто вставить окна и постелить татами. Это мы сделали за свой счет. Поэтому в данный момент у нашей команды есть возможность провести там сборы и подготовку», — рассказал Владимир.

Также Минеев сообщил «Известиям», что после боя с Родригесом приостановит карьеру, поступит на контрактную службу и отправится в зону проведения специальной военной операции на Украине.

В начале СВО погиб его младший брат Петр, служивший по контракту в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Ульяновске.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Готовиться к бою с Родригесом буду в Мариуполе, где мы восстанавливали спортзал»

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