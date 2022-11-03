Боксер Поветкин назвал преимущества Минеева в бою против Родригеса

Российский боксер Александр Поветкин назвал преимущества Владимира Минеева в предстоящем бою против Фернандо Родригеса и признался в беседе с «Известиями», за кого будет болеть.

«Владимир — отличный боец, хорошо выступал в кикбоксинге. Был сильнейшим в этом виде спорта. Потом выступал по смешанным единоборствам. Я считаю, что у него всё есть для победы. Это сильный, разнообразный боец. У него есть все шансы победить. Буду переживать за него и болеть. Желаю ему победы», — сказал боксер в среду, 2 ноября.

Бой чемпиона AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом состоится 18 ноября в Москве. Минеев сразу после сражения с Родригесом планирует отправиться в зону спецоперации.

Фернандо Родригес вырос в суровых бразильских фавелах, в криминальных районах, где немногие доживают до старости. Учился выживать и драться. Потом дрался по всему миру.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Родригес станет серьезной угрозой для Минеева. Он предположил, что бой будет бескомпромиссным.

Сам же Минеев для подготовки к бою изучает видеозапись последнего поединка Родригеса, в котором тот победил его приятеля, российского бойца Гаджи Наврузова.

По словам Владимира, Родригес — очень агрессивный боец, который наносит много ударов. Бразилец, в свою очередь, назвал россиянина самым сложным соперником в карьере.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».