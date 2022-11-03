Реклама
Прямой эфир
Спорт
Российский теннисист Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Мир
Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США
Мир
Цены на газ на лондонской бирже ICE возросли на 17%
Происшествия
В Белгороде мужчина с муляжом гранаты напугал горожан
Мир
Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта
Происшествия
Источник рассказал о провокации ВСУ в Артемовске для обвинения армии РФ
Армия
Артбатарея лейтенанта Шилина пресекла прорыв обороны и отбросила противника
Политика
Депутат Госдумы предрек Зеленскому возможность увидеть Крым только из окна автозака
Наука
«Роскосмос» подписал госконтракты на создание дистанционной и контактной лунных миссий
Мир
Обозреватель NYT рекомендовал США установить контроль над военными целями Украины
Мир
Эрдоган назвал предварительный регион размещения газового хаба в Турции
Мир
Yonhap сообщило о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря
Сюжет:

Боксер Поветкин назвал преимущества Минеева в бою против Родригеса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Александр Поветкин назвал преимущества Владимира Минеева в предстоящем бою против Фернандо Родригеса и признался в беседе с «Известиями», за кого будет болеть.

«Владимир — отличный боец, хорошо выступал в кикбоксинге. Был сильнейшим в этом виде спорта. Потом выступал по смешанным единоборствам. Я считаю, что у него всё есть для победы. Это сильный, разнообразный боец. У него есть все шансы победить. Буду переживать за него и болеть. Желаю ему победы», — сказал боксер в среду, 2 ноября.

«Готовиться к бою с Родригесом буду в Мариуполе, где мы восстановили спортзал»
Боец MMA Владимир Минеев — о своем ближайшем поединке и решении подписать контракт для участия в СВО

Бой чемпиона AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом состоится 18 ноября в Москве. Минеев сразу после сражения с Родригесом планирует отправиться в зону спецоперации.

Фернандо Родригес вырос в суровых бразильских фавелах, в криминальных районах, где немногие доживают до старости. Учился выживать и драться. Потом дрался по всему миру.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Родригес станет серьезной угрозой для Минеева. Он предположил, что бой будет бескомпромиссным.

Сам же Минеев для подготовки к бою изучает видеозапись последнего поединка Родригеса, в котором тот победил его приятеля, российского бойца Гаджи Наврузова.

По словам Владимира, Родригес — очень агрессивный боец, который наносит много ударов. Бразилец, в свою очередь, назвал россиянина самым сложным соперником в карьере.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022