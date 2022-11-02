Гаджиев поделился ожиданиями от поединка Минеева с Родригесом

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своих ожиданиях от поединка Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса, который состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября.

Он предположил, что бой будет бескомпромиссным. На стороне россиянина, по словам промоутера, класс, исполнительское мастерство и «родные стены».

«Родригес будет Минеева прижимать к канату. В принципе идти вперед, переть. Это будет тяжелый для Вовы бой, я в этом уверен. И, несмотря на то что даже для нас, для зрителей, будет очевидно, как бы перед нами не классический кикбоксер в лице Родригеса, но его угрозы, исходящие от него, я думаю, мы все в первом раунде уже прочувствуем», — предположил Гаджиев.

Гаджиев будет поддерживать Минеева. Кроме того, промоутер дал несколько советов российскому бойцу.

«Я бы на самом деле порекомендовал Володе с ним не рубиться. Родригес — это здоровенная машина, это не 118 кг жирка. Это реальной мужик, очень мощный. И когда такой бьет, никому мало не кажется, так скажем. У него не будет фактора, там, перелета, ему не нужно гонять вес. Я считаю, что Фернандо в очень выгонной позиции. А дальше всё зависит от него и от Вовы, конечно», — добавил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Минеев для подготовки к бою изучает видеозапись последнего поединка Родригеса, в котором тот победил его приятеля, российского бойца Гаджи Наврузова.

По словам Минеева, Родригес — очень агрессивный боец, который наносит много ударов. Бразилец, в свою очередь, назвал россиянина самым сложным соперником в карьере.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».