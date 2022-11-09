Метеоролог спрогнозировала новые температурные рекорды в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в среду, 9 ноября, в беседе «Известиями» спрогнозировала в столице новые температурные рекорды.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 9 ноября стала самой теплой в Москве как минимум с 1948 года. Так, на базовой столичной метеостанции минимальная температура этой ночью составила +5,8 градуса.

Как отметила Позднякова, когда температура достигает максимальных значений за последние 70 с лишним лет, то это неординарное событие. Однако в ноябре температура может достигнуть и более высоких значений.

«Не исключено, что в предстоящие ночи температура может повторить те значения в Москве. 12-го числа мы ждем рекорд по максимальной температуре воздуха — у нас прогноз 12 градусов, а максимум 2010 года — 9,3 градуса. Поэтому теплая погода в ближайшие два-три дня действительно будет неординарной для Москвы в целом», — заключила Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице, но отметил, что оно будет сопровождаться осадками.

9 ноября Тишковец сообщил, что зима в Центральной России наступит «строго по календарю» — 1 декабря. Средняя температура, по словам синоптика, в дневное время составит порядка –3,5 градуса, в ночное время — около –8,6 градуса.

Ранее, 2 ноября, Вильфанд рассказал, что снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.