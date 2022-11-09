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Россиянам пообещали приход зимы «строго по календарю»

Синоптик Тишковец: зима в Центральной России наступит «строго по календарю»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в центральной России наступит «строго по календарю» — 1 декабря.

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В беседе с радио Sputnik в среду, 9 ноября, специалист отметил, что, согласно прогнозам, ожидается примерное соответствие температуры воздуха в декабре климатическим нормам.

Средняя температура, по словам синоптика, в дневное время составит порядка -3,5 градуса, в ночное время — около -8,6 градуса, пишет RT.

«Причем с каждым зимним месяцем тепло будет нарастать», — приводит слова Тишковца телеканал «360».

Он рассказал, что январь и февраль, как ожидается, будут несколько теплее нормы, пишет Life.ru. Так, в январе будет теплее на 1–2 градуса выше нормы, февраль — на 2–3 градуса. При этом нормальные значения для января -12,3 ночью и -6,3 днем, а для февраля -11,1 ночью и -4,2 днем, отмечает телеканал «Звезда».

7 ноября в министерстве транспорта Московской области сообщили, что общественный транспорт Московской области подготовили к зимнему сезону. Специалисты проверили более 10,5 тыс. автобусов и порядка 600 электропоездов, а также автотранспортные базы и моторвагонные депо. В электропоездах специалисты оценили внешнее состояние составов и проверили функционирование систем управления поездом, торможения и климат-контроля, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег и морозы придут в Москву не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.

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