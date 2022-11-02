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Вильфанд спрогнозировал изменчивую погоду предстоящей зимой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве предстоящей зимой. Этим прогнозом он поделился на пресс-конференции в МИЦ «Известия» в среду, 2 ноября.

«В среднем температура прогнозируется в Москве, в центре европейской России около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то прогнозируется, что температура будет несколько ниже. Но экстремально холодной зимы не прогнозируем», — отметил специалист.

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По его словам, зимний сезон, вероятно, будет очень изменчивым: ожидаются как оттепели, так и заметные морозы в диапазоне –15...–20 градусов и даже ниже.

«А вот когда будут наиболее холодные и теплые периоды, прогнозировать можно за 5–7 дней, не более. Поэтому прогноз на долгие сроки характеризуется расплывчатостью», — добавил Вильфанд.

Он также рассказал, что в ноябре погода в Москве и области будет близкой к норме. Кроме того, в этом месяце прогнозируется умеренное количество осадков.

В конце октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предположила, что окончательный снежный покров в Москве сформируется 28 ноября.

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