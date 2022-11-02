Москвичам рассказали о погоде в ноябре

В Москве и области погода в ноябре ожидается близкой к норме, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» в среду, 2 ноября.

По его словам, сейчас Россия находится в периоде предзимья, он длится до середины декабря.

«В Москве температурный фон ожидается близким к норме и количество осадков около нормы», — отметил метеоролог.

Он уточнил, что по всей территории страны температура в ноябре будет выше нормы и около нормы.

«Наиболее высокая температура занимает огромную территорию — это весь северо-восток европейской территории России, это Кольский полуостров, Волгоградская область, Архангельская, Коми, особенно заметные отклонения от нормы прогнозируются на севере Урала, в Северно-Западной Сибири и средней Сибири», — перечислил Вильфанд.

Погода выше нормы также ожидается в Якутии, Красноярском и Забайкальской краях.

«И только в благословенной Чукотке около нормы, но вот на отрицательном фоне всё-таки чуть-чуть ниже нормы», — добавил Вильфанд.

В ходе выступления специалист также рассказал о погоде в Москве на ноябрьские праздники. Так, в конце недели в столичном регионе ожидается комфортная, солнечная погода без осадков. В ближайшие дни температура в Москве днем будет около 0...+5 градусов, ночью — 0...–2.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предположила, что окончательный снежный покров в Москве сформируется 28 ноября.