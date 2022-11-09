Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» авиационному Млавскому полку

0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому Краснознаменному полку, сообщается в указе, опубликованном в среду, 9 ноября.

Добавить берца: регионы начали переориентировать легпром под нужды армии
Где эта работа идет активнее всего

«Присвоить 277 бомбардировочному авиационному Млавскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 277 гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк», — сказано в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

31 октября был опубликован указ, в котором говорится о присвоении главой государства 232-й реактивной артиллерийской бригаде звания «гвардейская».

Ранее, 5 июля, Путин присвоил наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022