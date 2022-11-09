Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» авиационному Млавскому полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому Краснознаменному полку, сообщается в указе, опубликованном в среду, 9 ноября.

«Присвоить 277 бомбардировочному авиационному Млавскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 277 гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк», — сказано в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

31 октября был опубликован указ, в котором говорится о присвоении главой государства 232-й реактивной артиллерийской бригаде звания «гвардейская».

Ранее, 5 июля, Путин присвоил наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.