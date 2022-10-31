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Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада», — говорится в документе.

Отмечается, что бригаде звание «гвардейская» было присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

17 октября Путин присвоил наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку.

В конце июля президент РФ присвоил 488-му мотострелковому полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский». В том же месяце Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому краснознаменному полку.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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