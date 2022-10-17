Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му артиллерийскому полку

Президент России Владимир Путин 17 октября присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский»», — говорится в документе.

В конце июля Путин присвоил 488-му мотострелковому полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский».

В том же месяце российский президент подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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