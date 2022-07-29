Путин присвоил наименование «гвардейский» 488-му мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин присвоил 488-му мотострелковому полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ опубликован 29 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить 488-у мотострелковому Симферопольскому Краснознамённому ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 488 гвардейский мотострелковый Симферопольский Краснознаменный ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, полк получил почетное наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которое проявил личный состав полка в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее, 5 июля, Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.