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Путин присвоил наименование «гвардейский» 488-му мотострелковому полку

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин присвоил 488-му мотострелковому полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ опубликован 29 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить 488-у мотострелковому Симферопольскому Краснознамённому ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 488 гвардейский мотострелковый Симферопольский Краснознаменный ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, полк получил почетное наименование за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которое проявил личный состав полка в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее, 5 июля, Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.

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