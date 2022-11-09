У сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

У сервисов по заказу такси «Яндекс Go» и Uber произошел крупный сбой в работе. Пользователи жалуются на невозможность вызвать автомобили.

Кроме того, не получается оплатить поездку. В приложениях появляется надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».

На сайте Downdetector зафиксировано несколько жалоб на работу «Яндекс Go». В частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Официальных комментариев о том, с чем связаны неполадки, пока не поступало.

Аналогичный сбой произошел в работе сервисов в июне. При попытке зайти в приложения со смартфонов на Android и iOS появлялись надписи «Ошибка сервера. Мы уже исправляем ситуацию», «Неизвестная ошибка», «Нет соединения».