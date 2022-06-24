Произошел сбой в работе «Яндекс Go» и Uber

В Москве произошел сбой в работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber.

При попытке зайти в приложения со смартфонов на Android и iOS появляются надписи «Ошибка сервера. Мы уже исправляем ситуацию», «Неизвестная ошибка», «Нет соединения».

Таким образом, такси в приложениях невозможно заказать уже как минимум час.

11 апреля пользователи по всей России жаловались на сбой в сервисах «Мегафона» произошел сбой. Пользователи жаловались на отсутствие сигнала (62%), сбои в мобильном интернете (21%). Больше всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Москвы.

21 марта масштабные сбои произошли в работе сервисов Apple в разных странах мира. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music.