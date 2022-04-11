Сбой произошел в работе сервисов «Мегафона»

В сервисах «Мегафона» произошел сбой. На это жалуются пользователи по всей России, сообщает 11 апреля портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Наибольшее число отчетов о сбоях было зафиксировано в 15:54 по мск — 1953 заявления. Больше всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Москвы. Пользователи жаловались на отсутствие сигнала (62%), сбои в мобильном интернете (21%).

24 марта сбой произошел в работе Telegram. О проблемах с использованием мессенджера сообщило более 1,4 тыс. человек. Чаще всего обращения поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Германии, Испании, Эстонии и Узбекистана.

До этого, 21 марта, масштабные сбои произошли в работе сервисов Apple в разных странах мира. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music.