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Ортопед рассказала о влиянии осанки на головные боли

Ортопед Завадская рассказала о влиянии осанки на головные боли
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/uwe umstätter
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Неправильная осанка может приводить к головным болям. Об этом 9 ноября рассказала травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Антонина Завадская.

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По ее словам, сутулая спина оказывает давление на грудную клетку, что сказывается негативно на разных частях организма.

«Пониженный газообмен в легких, сдавливание сосудов шеи приводят к кислородному голоданию головного мозга. В результате человек чувствует усталость, вялость, в некоторых случаях начинает болеть голова», — рассказала врач «Газете.Ru».

Чтобы избавиться от неприятных симптомов, необходимо контролировать свою осанку либо выполнять специальные упражнения.

«Для выполнения первого необходимо прижаться спиной к стене, опустить руки, расслабить плечи. Удерживайте это положение несколько секунд, а затем пройдитесь, сохраняя при этом правильную осанку. Второе упражнение аналогичное: прижмитесь спиной к стене, встаньте на носки и потянитесь вверх. Подождите несколько секунд и потом возвращайтесь в исходную позицию. Повторять эти действия можно до 10 раз», — указала Завадская.

Она также посоветовала выполнять упражнения на баланс, которые развивают гибкость и улучшают координацию, а также рекомендовала пользоваться любой возможностью, чтобы подвигаться лишний раз.

4 октября травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал, что одной из причин болей в спине и появления болезненных мышечных спазмов является перенапряжение мышц при постоянной работе за компьютером.

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