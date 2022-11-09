В Петербурге задержали 14 участников аферы с барами на улице Рубинштейна

В Петербурге 9 ноября задержали организаторов и участников аферы с барами на улице Рубинштейна, где посетителей спаивали контрафактным алкоголем и с помощью красивых девушек выманивали крупные денежные суммы.

По данным «Известий», в рамках дела задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет. Они похитили у клиентов 10,5 млн рублей.

Семь человек отпустили под подписку о невыезде. Остальные семеро находятся в СИЗО. Все задержанные ранее не были судимы. При обысках у фигурантов обнаружили и изъяли 4,4 млн рублей наличными.

По данном делу также задержаны управляющие, администраторы, официанты и другие сотрудники заведений. Всего, по данным правоохранительных органов, в преступную сеть входили девять баров на улице Рубинштейна.

Отмечается, что в качестве жертв выбирали мужчин — либо состоятельных, либо сильно пьяных. В частности, у одного из клиентов злоумышленники похитили с банковской карты 3 млн рублей.

В отношении семи человек возбудили дело о создании преступного сообщества, против остальных — дела об участии в преступном сообществе.