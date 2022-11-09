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Экзитпол показал негативное отношение к переизбранию Байдена среди американцев

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Более двух третей проголосовавших на выборах в конгресс США заявили, что не хотели бы переизбрания нынешнего президента страны Джо Байдена на второй срок в 2024 году. Об этом свидетельствует экзитпол, опубликованный телеканалом CNN 9 ноября.

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«Более семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей-республиканцев заявили, что не хотят, чтобы Байден участвовал в президентской кампании 2024 года. При этом менее шести из десяти избирателей-демократов считают, что он должен баллотироваться», — говорится в сообщении.

Если говорить о непосредственном отношении к самому Байдену, то чуть менее шести из десяти независимых избирателей заявили об отрицательном отношении к президенту. Примерно столько же не одобряют его работу.

Среди демократов картина иная: только один из десяти избирателей отрицательно относится к Байдену и чуть больше не одобряют его работу. Прямо противоположное отношение к нынешнему президенту США у республиканцев — к нему относятся негативно и не одобряют его работу более девяти из десяти избирателей-республиканцев.

Что касается бывшего президента Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и более девяти из десяти избирателей-демократов относятся к нему неблагоприятно. Чуть более трех четвертей избирателей Республиканской партии относятся к нему положительно.

По последним данным, республиканская партия получает 218 мест на выборах в палату представителей США. Остальные 217 мест достаются Демократической партии. Для контроля над палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435.

Результаты выборов являются предварительными. По данным NBC, в случае с 13 округами результаты еще до конца не определены.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

Днем ранее республиканец, экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».

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