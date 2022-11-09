Американскую баскетболистку Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали 4 ноября из СИЗО в колонию общего режима. Об этом 9 ноября сообщили ее адвокаты.

«В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения», — сказано в сообщении защитников Марии Благоволиной и Александра Бойкова.

Олимпийская чемпионка по баскетболу Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.

4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Московский областной суд 25 октября утвердил Грайнер срок наказания в виде девяти лет колонии за контрабанду наркотиков. При этом судья зачел пребывание в следственном изоляторе по расчету один день за полтора. Таким образом, после пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.

После этого в Белом доме заявили, что администрация США продолжает работу по освобождению и возвращению на родину осужденной Грайнер и готова принимать трудные решения.