В Кремле заявили о неуместности комментариев по приговору Грайнер

Приговор, который вынес суд в Москве в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, не нуждается в дополнительном комментарии. Об этом 26 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря также о возможном будущем обмене Грайнер на осужденных в США россиян.

«Решения суда мы не комментируем. Это первое. Второе: мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов должны быть только в условиях полной герметичности и информационной тишины», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Накануне, 25 октября, Московский областной суд утвердил американской баскетболистке срок наказания в виде девяти лет колонии за контрабанду наркотиков. При этом судьи зачли пребывание в следственном изоляторе по расчету один день за полтора. Таким образом, после пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.

В своем последнем слове Грайнер поддержала своих адвокатов и заявила, что не понимает решение суда первой инстанции, так как люди, которые совершили более тяжелые преступления, получают более мягкие наказания. Грайнер извинилась, добавив, что у нее не было умысла на преступления.

Накануне, 24 октября, адвокат спортсменки Мария Благоволина сообщила «Известиям», что Грайнер надеется, что апелляционный суд сократит срок ее заключения и удовлетворит поданную жалобу. Она назвала баскетболистку сильным человеком с чемпионской закалкой.

Ранее, 18 октября, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Полом Уиланом, обвиняемым в шпионаже. Он также отметил, что летом было внесено существенное предложение об их освобождении.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

21 августа также стало известно, что бывший игрок NBA Деннис Родман планирует посетить Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер, приговоренной к девяти годам колонии. Как отмечал NBC News, это уже не первый случай, когда Родман ведет неформальную дипломатию в странах, у которых натянутые отношения с США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь 5 августа сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.