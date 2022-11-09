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Читатели Daily Mail высмеяли передачу Зеленскому «Оскара» от Шона Пенна

Читатели Daily Mail высмеяли визит актера Шона Пенна в Киев и передачу Зеленскому «Оскара»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Читатели британского издания The Daily Mail отреагировали на визит в Киев актера Шона Пенна, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время оставил ему свою статуэтку премии «Оскар». Комментарии появляются под новостью на сайте, опубликованной 8 ноября, а также в Twitter-аккаунте The Daily Mail.

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«Мы должны воспринимать этого парня всерьез? Зеленский? Что-то в его облике, кажется, не так. В одну минуту он смотрит на камеру, умоляя Запад о помощи, а в следующую позирует для фотосессии Vogue или приглашает Бена Стиллера на чай, или вот это», — написал пользователь Aubrey Boyce.

«Что ж, он определенно получит награду за лучшую актерскую игру, это точно!» — отметил читатель с ником Huzza.

«Почему Шон Пенн считает, что его «Оскар» так важен?» — поинтересовалась читательница FrozenSicleGirl в Twitter.

Пользователь с ником CC27692965 отметил, что место, где находится украинский президент, должно быть самым безопасным, так как «он принимает больше известных людей, чем королева».

«У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», — добавил domination_32.

Актер и режиссер из США Шон Пенн 8 ноября в третий раз с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса посетил Киев. В ходе поездки Зеленский также наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени. Президент поблагодарил актера за поддержку и вклад в популяризацию Украины в мире.

Пенн в первый раз приехал на Украину 25 февраля. Вторая встреча актера с Зеленским была 27 июля.

В конце сентября стало известно, что французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского. В августе украинский лидер отметил государственными наградами ряд американских актеров, а также грузинского дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалию.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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