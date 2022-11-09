Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в городах-миллионниках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым высокооплачиваемым предложением ноября на рынке труда в России стала вакансия для хирурга-имплантолога в Москве в медицинскую клинику с зарплатой 500 тыс. рублей. Рейтинг был составлен исследовательским центром сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Текст имеется в распоряжении «Известий».

На нет суд есть: споры по отказам в трудоустройстве стали выигрывать вдвое чаще
Что грозит работодателям за отклонение кандидатуры по итогам собеседования

Из 106 тыс. проанализированных вакансий специалисты отобрали топ самых высокооплачиваемых предложений из сфер оптовых продаж, строительства и производства, финансов, услуг, транспортно-логистической отрасли, а также здравоохранения, IT и ритейла.

Среди вакансий с самой высокой зарплатой в столице, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде были выделены такие как PL/SQL-разработчик в Москве, которому предлагают 350 тыс. рублей в месяц, социалист DevOps с зарплатой 300 тыс. рублей, программист 1С — от 250 тыс. рублей, разработчик на ПЛИС — от 200 тыс. рублей. Кроме того, в Санкт-Петербурге программистам работодатели предлагают от 180 тыс. рублей, DevOps-инженеру в Екатеринбурге готовы предложить зарплату от 100 тыс. рублей, а программисту 1С в Нижнем Новгороде — 120–150 тыс. рублей.

По результатам исследования, в Санкт-Петербурге готовы платить стоматологу-ортопеду-хирургу — от 220 тыс. рублей и врачу-косметологу — от 80 тыс. рублей. Стоматологу-ортопеду в Нижнем Новгороде предлагают заработную плату от 200 тыс. рублей, а анестезиологу-реаниматологу — от 100 тыс. рублей. В Челябинске больше всего готовы платить врачу-гинекологу ультразвуковой диагностики — от 150 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге за работу архитектора проекта работодатели готовы платить от 170 тыс. рублей, в Красноярске услуги менеджера по продажам оцениваются в 200 тыс. рублей, в Перми вакансия генерального директора филиала — 140–210 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону водитель-экспедитор с категорией Е будет получать в ноябре 130 тыс. рублей; в Краснодаре начальник завода — от 100 тыс. рублей.

Кроме того, в Уфе главному архитектору проектов цифровых решений предлагают от 120 тыс. рублей, а начальнику производственно-технического отдела — 100–150 тыс. рублей. В Волгограде менеджеру по продажам складской техники предлагают от 100 тыс. рублей, а в Новосибирске начальнику строительства — 90–110 тыс. рублей.

Ранее, 4 ноября, сервис «Работа.ру» составил рейтинг топ-10 высокооплачиваемых вакансий ноября в России, куда вошли гувернер для подростка и главный агроном. При этом специалисту по недвижимости в Москве предлагали до 500 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге искали Java Team Lead с зарплатой от 300 тыс. рублей.

До этого, 1 ноября, «Известиям» сообщили в АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) о создании в стране кадрового агентства, которое сосредоточится на поиске сотрудников для министерств, ведомств и госкомпаний. Согласно данным HeadHunter, запрос на работу в госорганах велик — число резюме в этой профессиональной сфере в 2,9 раза превышает число вакансий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022