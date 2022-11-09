Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в городах-миллионниках

Самым высокооплачиваемым предложением ноября на рынке труда в России стала вакансия для хирурга-имплантолога в Москве в медицинскую клинику с зарплатой 500 тыс. рублей. Рейтинг был составлен исследовательским центром сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Из 106 тыс. проанализированных вакансий специалисты отобрали топ самых высокооплачиваемых предложений из сфер оптовых продаж, строительства и производства, финансов, услуг, транспортно-логистической отрасли, а также здравоохранения, IT и ритейла.

Среди вакансий с самой высокой зарплатой в столице, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде были выделены такие как PL/SQL-разработчик в Москве, которому предлагают 350 тыс. рублей в месяц, социалист DevOps с зарплатой 300 тыс. рублей, программист 1С — от 250 тыс. рублей, разработчик на ПЛИС — от 200 тыс. рублей. Кроме того, в Санкт-Петербурге программистам работодатели предлагают от 180 тыс. рублей, DevOps-инженеру в Екатеринбурге готовы предложить зарплату от 100 тыс. рублей, а программисту 1С в Нижнем Новгороде — 120–150 тыс. рублей.

По результатам исследования, в Санкт-Петербурге готовы платить стоматологу-ортопеду-хирургу — от 220 тыс. рублей и врачу-косметологу — от 80 тыс. рублей. Стоматологу-ортопеду в Нижнем Новгороде предлагают заработную плату от 200 тыс. рублей, а анестезиологу-реаниматологу — от 100 тыс. рублей. В Челябинске больше всего готовы платить врачу-гинекологу ультразвуковой диагностики — от 150 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге за работу архитектора проекта работодатели готовы платить от 170 тыс. рублей, в Красноярске услуги менеджера по продажам оцениваются в 200 тыс. рублей, в Перми вакансия генерального директора филиала — 140–210 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону водитель-экспедитор с категорией Е будет получать в ноябре 130 тыс. рублей; в Краснодаре начальник завода — от 100 тыс. рублей.

Кроме того, в Уфе главному архитектору проектов цифровых решений предлагают от 120 тыс. рублей, а начальнику производственно-технического отдела — 100–150 тыс. рублей. В Волгограде менеджеру по продажам складской техники предлагают от 100 тыс. рублей, а в Новосибирске начальнику строительства — 90–110 тыс. рублей.

Ранее, 4 ноября, сервис «Работа.ру» составил рейтинг топ-10 высокооплачиваемых вакансий ноября в России, куда вошли гувернер для подростка и главный агроном. При этом специалисту по недвижимости в Москве предлагали до 500 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге искали Java Team Lead с зарплатой от 300 тыс. рублей.

До этого, 1 ноября, «Известиям» сообщили в АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) о создании в стране кадрового агентства, которое сосредоточится на поиске сотрудников для министерств, ведомств и госкомпаний. Согласно данным HeadHunter, запрос на работу в госорганах велик — число резюме в этой профессиональной сфере в 2,9 раза превышает число вакансий.