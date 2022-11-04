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Гувернер для подростка и агроном вошли в топ высокооплачиваемых вакансий ноября

Исследование: гувернер для подростка и главный агроном вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гувернер для подростка и главный агроном вошли в топ-10 высокооплачиваемых вакансий ноября в России. Рейтинг был составлен сервисом «Работа.ру». Текст имеется в распоряжении «Известий».

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Одну из самых высоких заработных плат предлагают специалисту по недвижимости в Москве — до 500 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника: продажа недвижимости из базы компании, привлечение новых объектов для продажи, анализ рынка, тренировка навыков продаж с наставниками.

В Санкт-Петербурге ищут Java Team Lead с зарплатой от 300 тыс. рублей. В обязанности специалиста входит взаимодействие с группой разработчиков и аналитиков, постановка задач команд и контроль их выполнения, а также участие в развитии платформы.

В столице до 300 тыс. рублей готовы платить гувернеру. Специалисту предстоит делать уроки с 14-летним мальчиком и общаться с ним на английском языке. Для трудоустройства необходимо знать английский язык на уровне C1-C2.

В Нижнем Новгороде ищут ведущего программиста 1С, которому готовы платить от 180 тыс. рублей. Специалисту предстоит заниматься доработкой существующего функционала, интегрировать 1С с различными системами.

От 150 тыс. рублей может получать вальщик леса в Усть-Куте. Специалисту предстоит выполнять валку и раскряжевку леса с использованием бензопил, а также проводить мелкий ремонт и обслуживание используемой техники.

В Москве ищут педагога по скорочтению и развитию интеллекта с зарплатой до 150 тыс. рублей. Среди обязанностей работника: проведение занятий по уникальной авторской методике курсов, в том числе пробных и открытых уроков, информирование родителей о процессе и результатах обучения, заполнение отчетности посещения и участие в проведении маркетинговых мероприятий школы.

Такую же зарплату готовы платить главному агроному в Воронеже. В обязанности специалиста будет входить разработка стратегии развития технологий в агропроизводстве, составление технологических карт, организация процесса сельскохозяйственных работ, оценка качества проведения агроопераций.

Доход до 150 тыс. рублей доступен ювелиру-закрепщику в Костроме. Специалисту предстоит закреплять ювелирные вставки в серебряные изделия и контролировать качество выпускаемой продукции.

Столько же предлагают стоматологу-хирургу в Уфе. Доктор будет вести стоматологический прием, оказывать медицинскую помощь, консультировать пациентов по методам лечения и оформлять отчетную документацию.

До 150 тыс. рублей может зарабатывать конструктор мебели в Нижнем Новгороде. Специалист будет разрабатывать конструкторскую документацию в «БАЗИС Мебельщик».

26 мая эксперт в HR-отрасли Юлия Санина посоветовала ищущим работу выпускникам вузов детально проработать свое резюме и убрать из него нерелевантные данные, а также тщательно подготовиться к собеседованию. Также она порекомендовала узнать о тех вариантах трудоустройства, которые предоставляет само образовательное учреждение, так как многие компании сотрудничают с профильными вузами и берут на стажировки студентов без опыта работы.

29 января руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала об отраслях в России с дефицитом кадров: это специалисты в сфере консультирования, сервисных работ, страхования, в продажах, строительстве, медицине, IT, а также рабочего и домашнего персонала.

Как отметила эксперт, на одну вакансию во всех этих сферах деятельности приходится не более двух резюме.

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