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HR-специалист дала студентам советы по поиску работы после вуза

HR-специалист Санина дала студентам советы по поиску работы после вуза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Трудоустройство после окончания высшего учебного заведения в особенности без опыта работы является довольно сложной задачей. В четверг, 26 мая, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», эксперт в HR-отрасли Юлия Санина дала студентам шесть советов по поиску вакансии.

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В первую очередь необходимо узнать о тех вариантах трудоустройства, которые предоставляет само образовательное учреждение, так как многие компании сотрудничают с профильными вузами и берут на стажировки студентов без опыта работы. Также во время обучения необходимо расширять свой круг знакомств и сформировать таким образом полезные и взаимовыгодные связи.

«По нашим данным, семь из 10 россиян смогли найти оплачиваемую работу благодаря опыту, полученному на неоплачиваемых стажировках. Из них 56% респондентов смогли устроиться на работу в ту же компанию, где они проходили стажировку. <…> Если у студента не получается устроиться на работу по специальности, ему стоит рассмотреть сферы, где много вакансий, не требующих большого опыта или специальных навыков», — пояснила специалист в интервью «Газете.Ru».

Также Санина порекомендовала детально проработать свое резюме и убрать из него нерелевантные данные, а затем подготовиться к собеседованию.

11 апреля рекрутеры назвали сферы деятельности для быстрого трудоустройства в России. Быстрее всего на сегодняшний день получить работу в сфере торговли — там имеется 56% вакансий для срочного найма сотрудников. Далее с большим отставанием идут сферы HR и подбора персонала (12%), транспорта и логистики (9%), строительства (6%), производства (5%), IT (4%), ресторанов и питания (3%), охраны и безопасности (3%), бытовых услуг (2%).

Ранее, 7 апреля, портал SuperJob составил список самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Москве, где на первое место вышла позиция стоматолога-ортопеда. Заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей.

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