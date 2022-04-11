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Рекрутеры назвали сферы деятельности для быстрого трудоустройства в РФ

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Более половины россиян, находящих в поиске работы, рассчитывают найти ее в кратчайшие сроки. Исследование на тему, сколько времени готовы потратить соискатели в РФ на поиск подходящих вакансий, провел сервис «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Известий».

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В опросе приняли участие более 3500 пользователей из всех регионов России, которые хотят получить работу. Как выяснилось, более 51% из них рассчитывают на трудоустройство в самое короткое время. 9% респондентов отметили, что планируют найти подходящее место в течение одной–двух недель. Еще 15% участников исследования могут позволить затянуть поиск работы на срок от двух недель до одного месяца, а четверть опрошенных (25%) планируют искать новую работу больше месяца.

Быстрее всего на сегодняшний день получить работу в сфере торговли — там имеется 56% вакансий для срочного найма сотрудников. Далее с большим отставанием идут сферы HR и подбора персонала — 12%, транспорта и логистики — 9%, строительства — 6%, производства — 5%, IT — 4%, ресторанов и питания — 3%, охраны и безопасности — 3%, бытовых услуг — 2%.

Отмечается, что в настоящий момент около 72 тыс. вакансий по всей России предполагают быстрый найм.

Ранее, 7 апреля, портал SuperJob составил список самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Москве, где на первое место вышла позиция стоматолога-ортопеда. Заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей.

До этого 25 марта в отчете компании HeadHunter указывалось, что на рынке вакансий в России самый высокий уровень конкуренции в настоящее время наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий — в консультировании.

19 марта опрос сервиса «Работа.ру» также выявил, что большая часть сменивших профессию россиян, которые занимаются активным поиском новой работы, хотят получить трудоустройство в сфере IT-технологий. Об этом заявили 12% соискателей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечается, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.

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