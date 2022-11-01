В России создали кадровое агентство для устройства на работу в министерства и госкорпорации

Кадровое агентство, которое сосредоточится на поиске сотрудников для министерств, ведомствам и госкомпаний, с 1 ноября запускает АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), сообщили «Известиям» в организации.

«Платформа «Россия — страны возможностей» и до создания кадрового агентства помогала своим выпускникам с трудоустройством на различные позиции в компаниях и органах власти. Наша цель — оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами. Благодаря запуску кадрового агентства мы будем заниматься этой работой более масштабно», — заявил гендиректор АНО «Россия — страны возможностей» Алексей Комиссаров.

Согласно данным HeadHunter, запрос на работу в госорганах велик — число резюме в этой профессиональной сфере в 2,9 раза превышает число вакансий.

«При этом многие кандидаты зачастую не соответствуют требованиям, обозначенным в вакансиях, а часть органов государственной власти в целом не имеют специалиста, отвечающего за подбор квалифицированных кадров и размещающего вакансии», — объяснили необходимость создания кадрового агентства в пресс-службе АНО.

В базу соискателей автоматически войдут участники проектов АНО «Россия — страны возможностей», но претендовать на вакансии смогут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте платформы.



Оказывать помощь в подборе сотрудников агентство готово и частному сектору, уточнили в пресс-службе АНО РСВ.

В базе агентства уже насчитывается более 100 вакансий в федеральных и региональных органах власти и госкорпорациях. Ожидается, что в течение 2023 года их число превысит 1 тыс. При этом большая часть предложений пока поступает из Москвы.

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